Utero in affitto, dopo Nichi Vendola anche Tiziano Ferro diventa papà: «Ecco Margherita e Andres» (Di martedì 1 marzo 2022) Una foto in bianco e nero su Instagram con lui seduto con in braccio i due bebè e, alle spalle, il suo compagno, Victor Allen. Così Tiziano Ferro ha annunciato l’arrivo di Margherita e Andres i figli ottenuti grazie alla maternità surrogata. «Sono diventato papà – scrive Ferro – e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra. Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione». Non c’è motivo di dubitarne. Siamo tutti sicuri che il cantante e il manager conosciuto ad Hollywood riverseranno sui due bimbi tutto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) Una foto in bianco e nero su Instagram con lui seduto con in braccio i due bebè e, alle spalle, il suo compagno, Victor Allen. Cosìha annunciato l’arrivo dii figli ottenuti grazie alla maternità surrogata. «Sonoto– scrive– e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi., la vostra vita è appena iniziata. Mala nostra. Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione». Non c’è motivo di dubitarne. Siamo tutti sicuri che il cantante e il manager conosciuto ad Hollywood riverseranno sui due bimbi tutto ...

