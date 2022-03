Uomini e Donne, anticipazioni 1 marzo 2022: nuove corteggiatrici per il tronista Luca (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo aver visto al centro dello studio una nuova corteggiatrice per Biagio, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile, e dopo aver accolto a braccia aperte Sossio e Ursula, i due che proprio sotto i riflettori si sono innamorati e sono diventati genitori di Bianca, oggi torna il classico appuntamento con Uomini e Donne. L’attenzione sarà puntata ancora sul trono over o verrà dato spazio ai giovani, e quindi alle esterne di Luca e Matteo, che sono lì per trovare l’amore? U&D, le ultime novità sul trono di Luca: chi sono le nuove corteggiatrici Luca Salatino, dopo il ‘no’ secco ricevuto da Roberta Ilaria Giusti, che a lui ha preferito Samuele, è pronto a rimettersi in gioco, questa volta nei panni del tronista. Sta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo aver visto al centro dello studio una nuova corteggiatrice per Biagio, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile, e dopo aver accolto a braccia aperte Sossio e Ursula, i due che proprio sotto i riflettori si sono innamorati e sono diventati genitori di Bianca, oggi torna il classico appuntamento con. L’attenzione sarà puntata ancora sul trono over o verrà dato spazio ai giovani, e quindi alle esterne die Matteo, che sono lì per trovare l’amore? U&D, le ultime novità sul trono di: chi sono leSalatino, dopo il ‘no’ secco ricevuto da Roberta Ilaria Giusti, che a lui ha preferito Samuele, è pronto a rimettersi in gioco, questa volta nei panni del. Sta ...

