Unrae | Crisci “Attesa di nuovi incentivi ha depresso la domanda”

(Di martedì 1 marzo 2022) ROMA (ITALPRESS) – Pesante crollo del mercato dell'auto anche a febbraio, l'ottavo consecutivo a doppia cifra. Dopo un inizio di anno con immatricolazioni ridotte di un quinto, si appesantisce il calo nel secondo mese che, con 110.869 vetture immatricolate, registra un -22,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando il mercato era sostenuto dagli. Sommando le immatricolazioni di gennaio con quelle di febbraio si raggiunge quota 218.716 unità nel primo bimestre dell'anno, che equivale a un calo del 2 1,1% con quasi 60.000 immatricolazioni perse rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e ben 125.000 in meno del 2019, l'ultimo anno pre pandemia. “Pur consapevoli della situazione gravissima e delle evidenti priorità che essa pone al Governo italiano e a noi tutti come cittadini, e per la quale auspichiamo un immediato e definitivo successo ...

Italpress

... che tengano in considerazione anche quelli a combustione tradizionale, con incentivi erogati solo a fronte di rottamazione" , afferma il Presidente dell'Michele. " Anche nelle ...Il presidente dell', Michele, come ha confermato, si augura insieme a tutti gli attori del settore, che il Governo prenda in mano tutti i dossier trascurati negli ultimi mesi, compreso ...ROMA (ITALPRESS) – Pesante crollo del mercato dell’auto anche a febbraio, l’ottavo consecutivo a doppia cifra. Dopo un inizio di anno con immatricolazioni ridotte di un quinto, si appesantisce il calo ...Inizia con il segno meno il 2022 dell'automobile. Immatricolazioni in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.