Una vita anticipazioni | Lolita è davvero guarita? Susana travolta dai dubbi

(Di martedì 1 marzo 2022) Che cosa succederà nella puntata di Unache ci aspetta domani, 2 marzo 2022? Come sempre lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio quello che accadrà in Spagna dove i colpi di scena non mancano mai.per fortuna sembra stare meglio: la cura sperimentale che ha iniziato ha dato i suoi frutti. La ragazza si è ripresa e ha ringraziato Antonito per quello che ha fatto per lei ma allo stesso tempo ha ricordato al giovane marito che non dimentica quello che è successo con Natalia per cui, almeno per ora, non ci sarà un periodo di pace ma una sorta di tregua. Antonito pensava di essersi messo tutto alla spalle ma le cose sono molto complicate. Come lo sono anche per Anabel che è stata affrontata da Miguel per strada e ha deciso di prendere una decisione importante sul loro futuro. Una ...