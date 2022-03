Una Vita anticipazioni: Armando si è sposato con lei (Di martedì 1 marzo 2022) Una Vita anticipazioni, Armando si è sposato con lei: ecco le anticipazioni per la soap spagnola di Canale 5, situazione incredibile. Nuovo mistero intorno ad Armando.Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale ha portato nuove situazioni all’interno della soap spagnola di Canale 5, con tanti personaggi principali coinvolti; Genoveva ha ricevuto notizie di Felipe dall’Austria e pare che l’avvocato stia tornando insieme al figlio Tano. La Salmeron pare non voglia architettare nulla contro di lui, almeno per il momento; nel frattempo, Susana è disperata non avendo notizie del marito Armando, che però pare essersi di nuovo…sposato. Situazione sorprendente alla soap, ecco le anticipazioni. Una Vita ... Leggi su formatonews (Di martedì 1 marzo 2022) Unasi ècon lei: ecco leper la soap spagnola di Canale 5, situazione incredibile. Nuovo mistero intorno ad.Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale ha portato nuove situazioni all’interno della soap spagnola di Canale 5, con tanti personaggi principali coinvolti; Genoveva ha ricevuto notizie di Felipe dall’Austria e pare che l’avvocato stia tornando insieme al figlio Tano. La Salmeron pare non voglia architettare nulla contro di lui, almeno per il momento; nel frattempo, Susana è disperata non avendo notizie del marito, che però pare essersi di nuovo…. Situazione sorprendente alla soap, ecco le. Una...

Advertising

GrandeFratello : La linea della vita di Jessica... tante gioie, tanti dolori, sorrisi, paure, coraggio e insicurezze... ma una sola… - GrandeFratello : Una grande emozione in Passerella per Alessandro... la vita che lo aspetta fuori è straordinaria. Ed il piccolo Nic… - chetempochefa : 'Costruire bellezza è una pratica quasi religiosa. Per me la bellezza è la cosa che ha fatto cambiare la mia vita,… - AngeloSab82 : @donMarcoVitale Per questo va riformata la vita religiosa. Non si può pensare che una persona che lascia la vita re… - lullabiesvines : RT @lillasf33: Chi lo avrebbe mai detto? In diretta nazionale si alza, la alza, le fa fare una giravolta e le dice: “è la più bella tutti… -