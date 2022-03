Una Vita, anticipazioni 1° marzo: Susana sconvolta (Di martedì 1 marzo 2022) Susana farà una scoperta che la sconvolgerà non poco. La donna, come rivelano le anticipazioni della puntata Una Vita del 1° marzo, vedrà suo marito Armando ritratto sul giornale e sposato con un'altra donna. Nel frattempo, Antoñito sembrerà rassegnarsi a perdere la sua Lolita ed infine, Aurelio confesserà ad Anabel che non ha nessuna responsabilità nella morte del suo ex fidanzato. Puntata Una Vita 1° marzo: Aurelio confessa ad Anabel di non essere responsabile della morte dell'ex fidanzato Aurelio ed Anabel saranno più vicini che mai ed il Quesada sarà in vena di confessioni. La ragazza lo accuserà nuovamente di aver ucciso il suo ex ragazzo Carlos Armijo quando erano in Messico per gelosia nei suoi confronti. Il militare, però, rispedirà le accuse al mittente e come segnala la ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 1 marzo 2022)farà una scoperta che la sconvolgerà non poco. La donna, come rivelano ledella puntata Unadel 1°, vedrà suo marito Armando ritratto sul giornale e sposato con un'altra donna. Nel frattempo, Antoñito sembrerà rassegnarsi a perdere la sua Lolita ed infine, Aurelio confesserà ad Anabel che non ha nessuna responsabilità nella morte del suo ex fidanzato. Puntata Una1°: Aurelio confessa ad Anabel di non essere responsabile della morte dell'ex fidanzato Aurelio ed Anabel saranno più vicini che mai ed il Quesada sarà in vena di confessioni. La ragazza lo accuserà nuovamente di aver ucciso il suo ex ragazzo Carlos Armijo quando erano in Messico per gelosia nei suoi confronti. Il militare, però, rispedirà le accuse al mittente e come segnala la ...

Advertising

GrandeFratello : La linea della vita di Jessica... tante gioie, tanti dolori, sorrisi, paure, coraggio e insicurezze... ma una sola… - GrandeFratello : Una grande emozione in Passerella per Alessandro... la vita che lo aspetta fuori è straordinaria. Ed il piccolo Nic… - chetempochefa : 'Costruire bellezza è una pratica quasi religiosa. Per me la bellezza è la cosa che ha fatto cambiare la mia vita,… - woodwitch68 : RT @negromanten1: Comunicato per covidioti. Razza di ritardati ignoranti, stupidi illusi veramente credete di ritornare alla vostra vita di… - la_ciga : RT @GrandeFratello: La linea della vita di Jessica... tante gioie, tanti dolori, sorrisi, paure, coraggio e insicurezze... ma una sola cert… -