Una nuova tecnica di analisi del Dna dimostra che le nostre radici genetiche sono africane

(Di martedì 1 marzo 2022) In tutte le epoche e in tutte le culture sisviluppate teorie circa la propria derivazione da questo o quel gruppo di antenati remoti. Derivare dalla gens Iulia, e porre questa in relazione con Enea, è stato per esempio un motivo ricorrente di discussione fra gli antichi romani, ma anche successivamente; e lo stesso si può dire per molti illustri antenati, chiamati sia a rassicurare i viventi circa la propria derivazione da individui eccezionali, sia, più in generale, a vincere l’idea di un’origine dal nulla, ma anche la paura di essere dimenticati, perché il ricordo di antenati remoti è buon auspicio circa la propria sopravvivenza nella memori delle genti future. È vero, spesso l’ossessione per la ricerca delle proprie origini nascondeva anche la voglia di giustificare le proprie pretese attraverso la discendenza da antenati mitologici o addirittura divini; ma, ...