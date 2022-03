Una famiglia nello spettro, la storia di Monia e dei suoi tre bambini autistici (Di martedì 1 marzo 2022) Prima Derek, poi anche i gemellini Liam e Colin. Nel Veronese mamma Monia pubblica il suo secondo libro di fiabe e diventa influencer su YouTube. “Sono meravigliosi, cerchiamo di far conoscere l’autismo per creare una società accogliente e consapevole”. Tutto è iniziato con Derek. Oggi ha otto anni e una diagnosi per autismo grave. Al tempo, sembrava solo un bambino che faticava a comunicare. Anche i gemellini, Liam e Colin, di due anni più piccoli di lui, in qualche maniera sembravano “imitarlo”. Mamma Monia Gabaldo, veronese di Villafranca, laureata in medicina e specializzata in genetica, ha voluto andare a fondo. E così ha scoperto che i suoi meravigliosi tre bambini erano autistici. I test successivi hanno chiarito che anche lei e il marito Gabriele Selmo, che lavora in banca, erano ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 1 marzo 2022) Prima Derek, poi anche i gemellini Liam e Colin. Nel Veronese mammapubblica il suo secondo libro di fiabe e diventa influencer su YouTube. “Sono meravigliosi, cerchiamo di far conoscere l’autismo per creare una società accogliente e consapevole”. Tutto è iniziato con Derek. Oggi ha otto anni e una diagnosi per autismo grave. Al tempo, sembrava solo un bambino che faticava a comunicare. Anche i gemellini, Liam e Colin, di due anni più piccoli di lui, in qualche maniera sembravano “imitarlo”. MammaGabaldo, veronese di Villafranca, laureata in medicina e specializzata in genetica, ha voluto andare a fondo. E così ha scoperto che imeravigliosi treerano. I test successivi hanno chiarito che anche lei e il marito Gabriele Selmo, che lavora in banca, erano ...

Ultime Notizie dalla rete : Una famiglia Tennis, Novak Djokovic si separa dallo storico coach Marian Vajda ...più tempo con la sua famiglia. Vajda, che compirà 57 anni il 24 marzo, non è più al fianco del tennista serbo dall'inizio della stagione, e stando a quanto riportano i media serbi si tratta di una ...

Salerno, fermato l'ex fidanzato di Anna Borsa: 'Sognavamo una famiglia, alla fine mi hai tolto la vita' Salerno, omicidio di Anna Borsa: fermato l'ex fidanzato Alfredo Erra , 40 anni, è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale di Eboli. L' ex fidanzato della vittima si trovava nell'area di ...

"La casa per una famiglia ucraina" LA NAZIONE Guerra Ucraina, Monreale accoglie una famiglia di rifugiati ucraini A Monreale, in provincia di Palermo, arriverà una giovane donna ucraina con due figli al seguito. La famiglia fugge da Kiev, la capitale ucraina sotto assedio dalle truppe risse. La conferma dal sinda ...

Miriana sui problemi tra le principesse: "Questa cosa vi farà benissimo" La showgirl è sicura che Jessica e Lulù dovrebbero approfittare delle loro incomprensioni per rafforzare ulteriormente il loro rapporto ...

