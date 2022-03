Un secolo di Beppe Fenoglio | lo sportivo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 1 marzo 2022) Per fare il partigiano come lo fececi voleva il fisico. Marce forzate, corse in salita, cadute a precipizio dentro ai rittani per sfuggire ai rastrellamenti.era alto, magro, dinoccolato. E, prima della guerra, faceva sport. Giocava a pallacanestro e qualche volta a football. C’è una foto, forse del 1945, che lo ritrae su un campo dal calcio insieme agli amici mentre guarda nell’obiettivo con un sorriso per niente abituale. Giorgio Bocca, di due anni più vecchio, diceva che, alla fine degli anni Trenta, ad Alba in una trasferta della sua squadra, la Cuneo Sportiva, dopo dopo un’azione personale in cui aveva sfiorato il gol, un’avversario, molto sportivamente, gli si era rivolto facendogli i complimenti: era un giovane. Chissà se è vero. A metà degli anni Cinquanta il ...