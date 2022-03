Un Posto al Sole | anticipazioni 2 marzo | Chiara confessa tutto a Nunzio

(Di martedì 1 marzo 2022) Unaldella puntata di mercoledì 2decide di aprirsi definitivamente eresi sono ritrovati ed hanno scelto di tornare insieme, ma sono forti i dubbi intorno alla coppia. A partire da Katia, infatti, che non ha mai visto di buon occhio la relazione di suo figlio con la Petrone. Come evolverà la storia tra i due?verrà a conoscenza del segreto chenasconde?si ritrovano (via screenshot)Le gemelle hanno fatto ritorno a Napoli dopo diversi anni a Berlino. L’esatto scopo del loro arrivo a Palazzo Palladini non è ancora chiaro, ma ...

Nuova puntata della soap Unal: l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni della puntata del 2 marzo 2022 . Chiara rivela a Nunzio ...La squadra di Baldini si è fermata al sesto, con 45 punti, e non vuole perdere ulteriori ... cinque sconfitte nelle ultime cinque partite giocate e attacco più debole del torneo con20 reti ...Le anticipazioni di questa settimana di Un Posto al Sole, fanno sapere che Chiara vuoterà il sacco e Nunzio si metterà nei guai Nunzio e Chiara hanno finalmente ritrovato la serenità? Non del tutto.Roma, 1 mar. (askanews) - Stranieri che vivono in Ucraina si rifugiano in Polonia, attraversando il posto di controllo di Medyka, nel ...