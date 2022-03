Un posto al sole, anticipazioni 1° marzo: una grande emozione per Niko (Di martedì 1 marzo 2022) Un posto al sole si soffermerà su un incontro del tutto inaspettato a Palazzo Palladini. Le anticipazioni della soap opera partenopea di oggi, martedì 1° marzo, raccontano che il giovane Poggi si ritroverà di fronte Manuela, la sua ex fidanzata, e non riuscirà a nascondere l'emozione. La ragazza è ritornata improvvisamente a Napoli insieme alla gemella Micaela, ma per ora non si conoscono i motivi del loro soggiorno in città. Serena ha interpellato le sorelle, ma non ha capito né quanto tempo si fermeranno né dove alloggeranno. Nel frattempo, mentre Niko e Manuela si fermeranno a parlare e a ricordare i vecchi tempi, Micaela andrà a trovare il figlio Jimmy, per il quale manifesterà un inedito interesse che sorprenderà tutti. Dal canto suo, anche per Susanna questo ritorno potrebbe ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 1 marzo 2022) Unalsi soffermerà su un incontro del tutto inaspettato a Palazzo Palladini. Ledella soap opera partenopea di oggi, martedì 1°, raccontano che il giovane Poggi si ritroverà di fronte Manuela, la sua ex fidanzata, e non riuscirà a nascondere l'. La ragazza è ritornata improvvisamente a Napoli insieme alla gemella Micaela, ma per ora non si conoscono i motivi del loro soggiorno in città. Serena ha interpellato le sorelle, ma non ha capito né quanto tempo si fermeranno né dove alloggeranno. Nel frattempo, mentree Manuela si fermeranno a parlare e a ricordare i vecchi tempi, Micaela andrà a trovare il figlio Jimmy, per il quale manifesterà un inedito interesse che sorprenderà tutti. Dal canto suo, anche per Susanna questo ritorno potrebbe ...

