Un pneumatico, quattro stagioni: ContiRV20 All Season per le operazioni di assistenza a terra in aeroporto (Di martedì 1 marzo 2022) Attività industriali H24, in qualsiasi condizione atmosferica: il raggiungimento delle massime prestazioni logistiche fa parte dell’attività quotidiana negli aeroporti. Gli aeromobili vengono caricati e scaricati e i trasportatori portano e ritirano i bagagli dei passeggeri e garantiscono operazioni aeroportuali senza intoppi. Vengono, quindi, utilizzati numerosi veicoli per operazioni a terra per garantire che tutto funzioni senza intoppi. Ciò include condizioni meteorologiche invernali come neve e fanghiglia. Ora Continental ha lanciato un nuovo pneumatico per tutte le stagioni per i veicoli di assistenza a terra negli aeroporti, che evita agli operatori della flotta di cambiare i pneumatici ogni stagione. Ciò consente di risparmiare tempo e costi, poiché non è ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 marzo 2022) Attività industriali H24, in qualsiasi condizione atmosferica: il raggiungimento delle massime prestazioni logistiche fa parte dell’attività quotidiana negli aeroporti. Gli aeromobili vengono caricati e scaricati e i trasportatori portano e ritirano i bagagli dei passeggeri e garantisconoaeroportuali senza intoppi. Vengono, quindi, utilizzati numerosi veicoli perper garantire che tutto funzioni senza intoppi. Ciò include condizioni meteorologiche invernali come neve e fanghiglia. Ora Continental ha lanciato un nuovoper tutte leper i veicoli dinegli aeroporti, che evita agli operatori della flotta di cambiare i pneumatici ogni stagione. Ciò consente di risparmiare tempo e costi, poiché non è ...

Advertising

PneusNews : Un pneumatico, quattro stagioni: ContiRV20 All Season per le operazioni di assistenza a terra in aeroporto - luciatonini : Un pneumatico, quattro stagioni: ContiRV20 All Season per le operazioni di assistenza a terra in aeroporto -