“Un episodio dubbio…”: Fiorentina-Juventus, Italiano infiamma la sfida (Di martedì 1 marzo 2022) Goal News La Fiorentina affronta la Juventus in una conferenza stampa molto importante. Vlahovic e Cuadrado saranno i protagonisti di questo incontro.? Domani è una sfida importantissima per la Fiorentina, che in semifinale di Coppa Italia affronterà la Juventus. Anche dopo la dichiarazione di Dusan Vlahovic e il suo ritorno alla Fiorentina, una partita già destinata a scoppiare è stata naturalmente uno dei punti centrali dell'incontro, ma l'Italiano ha avuto un'altra zanna contro la Juventus: l'ultima partita di Serie A. La partita estenuante è stata decisa solo da un gol di Cuadrado nei minuti finali dopo che la Fiorentina è stata costretta a giocare dieci doppiette gialle contro Milenkovic. "Abbiamo perso un ... Leggi su goalnews (Di martedì 1 marzo 2022) Goal News Laaffronta lain una conferenza stampa molto importante. Vlahovic e Cuadrado saranno i protagonisti di questo incontro.? Domani è unaimportantissima per la, che in semifinale di Coppa Italia affronterà la. Anche dopo la dichiarazione di Dusan Vlahovic e il suo ritorno alla, una partita già destinata a scoppiare è stata naturalmente uno dei punti centrali dell'incontro, ma l'ha avuto un'altra zanna contro la: l'ultima partita di Serie A. La partita estenuante è stata decisa solo da un gol di Cuadrado nei minuti finali dopo che laè stata costretta a giocare dieci doppiette gialle contro Milenkovic. "Abbiamo perso un ...

