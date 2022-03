Umma: Sandra Oh nel trailer dell'horror prodotto da Sam Raimi (Di martedì 1 marzo 2022) Sandra Oh è la protagonista dell'horror Umma, prodotto da Sam Raimi, di cui online è stato condiviso il trailer. Sandra Oh, star di Killing Eve e The Chair, è la protagonista del nuovo film thriller-horror intitolato Umma, di cui è stato condiviso un nuovo trailer in attesa del debutto nelle sale americane che avverrà il 18 marzo. Nel video si vede il legame che unisce una madre e sua figlia e quello che accade quando la vita delle due donne viene sconvolta da una morte che porta nella loro casa paure e tensioni. Lo spirito della madre della protagonista sembra quindi tormentare la figlia e la nipote, alle prese con eventi sovrannaturali, segreti e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022)Oh è la protagonistada Sam, di cui online è stato condiviso ilOh, star di Killing Eve e The Chair, è la protagonista del nuovo film thriller-intitolato, di cui è stato condiviso un nuovoin attesa del debutto nelle sale americane che avverrà il 18 marzo. Nel video si vede il legame che unisce una madre e sua figlia e quello che accade quando la vitae due donne viene sconvolta da una morte che porta nella loro casa paure e tensioni. Lo spiritoa madrea protagonista sembra quindi tormentare la figlia e la nipote, alle prese con eventi sovrannaturali, segreti e ...

