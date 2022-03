Ultimi sondaggi politici elettorali oggi 1 marzo 2022: recuperano PD e Lega (Di martedì 1 marzo 2022) Tornano i sondaggi politici elettorali anche oggi 1 marzo 2022, e nello specifico guardiamo i risultati del sondaggio di SWG per il tg di La 7 di Enrico Mentana. In questa settimana rispetto ai risultati di sette giorni fa vediamo una forte risalita della Lega e del PD, mentre Fratelli d’Italia rimane il primo partito, anche se cede leggermente. Da sottolineare che il sondaggio è stato realizzato tra il 23 ed il 28 febbraio, quindi proprio nei giorni dello scoppio del conflitto in Ucraina. Per vedere però se questo ha inciso sulle intenzioni di voto dovremo aspettare la prossima settimana almeno. sondaggi politici elettorali SWG per la 7 di oggi 1 ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 1 marzo 2022) Tornano ianche, e nello specifico guardiamo i risultati delo di SWG per il tg di La 7 di Enrico Mentana. In questa settimana rispetto ai risultati di sette giorni fa vediamo una forte risalita dellae del PD, mentre Fratelli d’Italia rimane il primo partito, anche se cede leggermente. Da sottolineare che ilo è stato realizzato tra il 23 ed il 28 febbraio, quindi proprio nei giorni dello scoppio del conflitto in Ucraina. Per vedere però se questo ha inciso sulle intenzioni di voto dovremo aspettare la prossima settimana almeno.SWG per la 7 di1 ...

