Ultime Notizie Roma del 01-03-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 marzo 2022)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla funziona microfono Giuliano Ferrigno essere in primo piano suonano le sirene dell’allarme bomba Chi è il sindaco parla di attacco nonstop mentre le immagini satellitari individuano un convoglio corazzato Russo lungo circa 65 km in direzione della capitale l’offensiva militare di Mosca si intensifica su diverse città tra cui Cardiff dove le forze russe Hanno lanciato un razzi contro un edificio governativo ad uno dei primi negoziati la guerra in Ucraina è tutt’altro che raffreddata Chi è che denuncia la Russia bombarda per diffondere panico mentre dal Cremlino fanno sapere che l’operazione militare continuerà fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati con il passare dei giorni si aggrava l’emergenza Umanitaria centinaia di migliaia di persone in fuga il premio Alla frontiera del west Farnesina ...