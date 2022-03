Uilca | bene il settore bancario | ma attenzione agli Npl

(Di martedì 1 marzo 2022) Il Centro StudiOrietta Guerra presenta l'analisi sui conti economici 2021 dei dodici maggiori istituti di credito italiani . I dati evidenziano un incremento complessivo dell'utile contabile pari a 8,6 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2020. La maggioranza delle banche analizzate hanno ottenuto nel 2021 un risultato economico positivo con un utile contabile che, complessivamente, si attesta a 8,2 miliardi di euro. La maggiore efficienza si evidenzia anche da cost/income in miglioramento per quasi tutte le banche oggetto dell'analisi. La ripresa nel 2021, che grazie al contenimento della pandemia da Covid-19 ha permesso di tornare a una quasi normalità economica, ha consentito la riduzione delle rettifiche su crediti deteriorati per 5,9 miliardi di euro, rispetto al dato dell'anno precedente. Inoltre, l'aumento dei ricavi (+6%) e soprattutto ...

