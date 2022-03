Ucraina,Liliana Segre e 270 parlamentari domani digiunano con Papa (Di martedì 1 marzo 2022) Sono 270 i parlamentari di tutti gli schieramenti politici che hanno aderito all'appello alla preghiera e a un digiuno per la pace domani, mercoledì 2 marzo, lanciato da Papa Francesco. Tra le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Sono 270 idi tutti gli schieramenti politici che hanno aderito all'appello alla preghiera e a un digiuno per la pace, mercoledì 2 marzo, lanciato daFrancesco. Tra le ...

tvzam : Chi l'ha visto? Appelli ai familiari in Ucraina e il giallo di Liliana Resinovich mercoledì sera 1 marzo alle 21:20… - liliana_boranga : Povera Ucraina.. chiunque vincerà le chiederà di essere schiava..altro che libertà...le loro ricchezze naturali sa… - mbbelluco : RT @Agenzia_Ansa: Sfila nel silenzio, sotto gli occhi della senatrice a vita Liliana Segre, la collezione per il prossimo inverno firmata G… - blusewillis1 : RT @PDUmorista: Liliana Segre in prima fila alla sfilata di Giorgio Armani 'Le vorrei chiedere tante cose.....' #LilianaSegre #GiorgioArman… - PDUmorista : Liliana Segre in prima fila alla sfilata di Giorgio Armani 'Le vorrei chiedere tante cose.....' #LilianaSegre… -

I vip si mobilitano in supporto al popolo ucraino: donazioni e gesti simbolo dall'Italia a... ...la musica durante la sua sfilata alla Milano Fashion Week in solidarietà con la popolazione ucraina ... chiusa domenica 27 febbraio, sfila nel silenzio , sotto gli occhi della senatrice a vita Liliana ...

Chi l’ha visto? Appelli ai familiari in Ucraina Profughi tra Ucraina e Polonia Gli appelli e le storie di chi si trova in Italia e cerca notizie di familiari e amici in Ucraina, a “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 2 marzo alle 21.20 su Rai ...

