Ucraina, Warner Bros blocca l’uscita di The Batman in Russia. Disney-Pixar bloccano Turning Red (Di martedì 1 marzo 2022) Niente Batman, ma anche niente Morbius e i film Disney-Pixar, nelle sale russe. L’Ucraina chiama e anche i gran mogul di Hollywood rispondono. Come riporta Variety la Warner Bros ha preso una decisione pressoché senza precedenti cancellando la prevista uscita del nuovo film sull’eroe DC interpretato da Robert Pattinson. The Batman, diretto da Matt Reeves, sarebbe dovuto uscire in Russia in contemporanea a tutti i paesi del mondo tra il 3 e il 4 marzo, ma dagli storici studios californiani è arrivato un improvviso dietrofront. “Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina, WarnerMedia ha sospeso l’uscita del suo film The Batman in Russia. Continueremo a monitorare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Niente, ma anche niente Morbius e i film, nelle sale russe. L’chiama e anche i gran mogul di Hollywood rispondono. Come riporta Variety laha preso una decisione pressoché senza precedenti cancellando la prevista uscita del nuovo film sull’eroe DC interpretato da Robert Pattinson. The, diretto da Matt Reeves, sarebbe dovuto uscire inin contemporanea a tutti i paesi del mondo tra il 3 e il 4 marzo, ma dagli storici studios californiani è arrivato un improvviso dietrofront. “Alla luce della crisi umanitaria inMedia ha sospesodel suo film Thein. Continueremo a monitorare la ...

