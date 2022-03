Ucraina | Urso Copasir | ' Europa sotto minaccia | ora cambia passo su difesa'

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Nelle relazioni al Parlamento il, ben prima che la situazione inprecipitasse, "ha evidenziato con estrema chiarezza la postura aggressiva della Russia, non solo in, secondo una strategia volta al mantenimento della supremia energetica, puntando alla supremazia sulle materie prime in ogni area di interesse strategico, anche al fine di accerchiare la nostra". Così il senatore di Fdi, presidente del, Adolfo, intervenendo in Aula a Palazzo Madama dopo l'informativa urgente del premier Mario Draghi in Aula sul conflitto ucraino.ha rimarcato con forza la necessità di un cambio di, predisponendo unaeuropea complementare alla Nato. "Ora appare chiaro a ...

Nella lista degli aiuti umanitari per l'che Adolfo, presidente del comitato di controllo degli 007 italiani, ha inviato alla Regioni ci sono 178 farmaci salvavita, attrezzature mediche, ...Valori che, in queste giornate di grande preoccupazione per quello che sta accadendo in, ...e sono numerose e proficue le collaborazioni con l'Albania " il commento di Giuseppe D', ...Condividi questo articolo:Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Nelle relazioni al Parlamento il Copasir, ben prima che la situazione in Ucraina precipitasse, “ha evidenziato con estrema chiarezza la postura agg ...Servono bende per medicare le ferite da guerra, ma anche insulina, antibiotici, aghi e siringhe. Vestiti per adulti e bambini, scarpe e pannolini. Nella lista degli aiuti umanitari per l'Ucraina che A ...