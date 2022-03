**Ucraina: Tiziana Ferrario, ‘non condivido invio armi dall'Italia', e il tweet balza in trend topic** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Non condivido la scelta dell'Italia di inviare armi pesanti all'Ucraina, uno stato in guerra con un altro stato. Abbiamo una Costituzione pacifista. Perché infilarsi in un conflitto che potrebbe degenerare in qualcosa di molto più vasto?". E' il tweet con il quale la giornalista Tiziana Ferrario interviene sul conflitto bellico in corso tra Russia e Ucraina e commenta la decisione del nostro paese di inviare armi ai combattenti ucraini. "Possiamo difenderci, ma non 'esportare' guerre, neanche quando riteniamo che sia una guerra giusta", aggiunge in un altro tweet la giornalista. Che sottolinea: "Esistono altri mezzi. Inviare armi, strumenti di morte, non aiuta la pace. È l'ultima spiaggia. La diplomazia,le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Nonla scelta dell'di inviarepesanti all'Ucraina, uno stato in guerra con un altro stato. Abbiamo una Costituzione pacifista. Perché infilarsi in un conflitto che potrebbe degenerare in qualcosa di molto più vasto?". E' ilcon il quale la giornalistainterviene sul conflitto bellico in corso tra Russia e Ucraina e commenta la decisione del nostro paese di inviareai combattenti ucraini. "Possiamo difenderci, ma non 'esportare' guerre, neanche quando riteniamo che sia una guerra giusta", aggiunge in un altrola giornalista. Che sottolinea: "Esistono altri mezzi. Inviare, strumenti di morte, non aiuta la pace. È l'ultima spiaggia. La diplomazia,le ...

