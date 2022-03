Ucraina | Tennis | Itf sospende Russia e Bielorussia da competizioni a squadre

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “La Federazione Internazionale di(Itf) condanna l'invasione russa dell'e la sua facilitazione da parte della Bielo. Oltre alla cancellazione di tutti gli eventi Itf in quei paesi, il Board ha annunciato oggi l'immediata sospensione della Federazione Russa di(Rtf) e della Federazione Bielorussa di(Btf) dall'appartenenza all'Itf e dalla partecipazione alla competizione internazionale aItf fino a nuovo Avviso. L'Itf rimane in stretto contatto con la Federazionedied è solidale con il popolo ucraino". Così l'Itf in una nota.