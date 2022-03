Ucraina sotto le bombe russe, colpito anche il memoriale della Shoah di Kiev. Nuova telefonata Biden-Zelensky. Stretta in Russia contro due media indipendenti (Di martedì 1 marzo 2022) Sono sempre più serrati gli attacchi russi sull’Ucraina, in particolare sulla capitale Kiev e la città di Kharkiv, la seconda del Paese e già teatro di drammatici bombardamenti ieri 28 febbraio. Sono cinque finora le vittime ucraine dichiarate dalle autorità locali, dopo che i russi hanno colpito la torre della Tv e il memoriale della Shoah. Il sindaco di Kiev ha avvertito: «Non possiamo resistere a lungo». Intanto nella Capitale e in altre città suonano le sirene d’allarme. E Kherson, nell’Ucraina meridionale, è quasi completamente circondata dalle truppe russe. 21.15 La resa degli oligarghi russi: «Il potere di Putin ormai assoluto» Più che una riunione di consultazione, quella della scorsa ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) Sono sempre più serrati gli attacchi russi sull’, in particolare sulla capitalee la città di Kharkiv, la seconda del Paese e già teatro di drammatici bombardamenti ieri 28 febbraio. Sono cinque finora le vittime ucraine dichiarate dalle autorità locali, dopo che i russi hannola torreTv e il. Il sindaco diha avvertito: «Non possiamo resistere a lungo». Intanto nella Capitale e in altre città suonano le sirene d’allarme. E Kherson, nell’meridionale, è quasi completamente circondata dalle truppe. 21.15 La resa degli oligarghi russi: «Il potere di Putin ormai assoluto» Più che una riunione di consultazione, quellascorsa ...

