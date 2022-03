** Ucraina: Soleterre, 'situazione sta degenerando, evacuati altri 18 bambini malati di cancro' ** (Di martedì 1 marzo 2022) Milano 1 mar. (Adnkronos) - "La situazione sta degenerando, i carri armati russi cominciano ad accerchiare la città, non c'è più tempo: abbiamo evacuato di urgenza 18 bambini oncomalati gravi con le loro famiglie dai due ospedali di Kiev – rispettivamente dall'istituto del cancro e dall'istituto di neurochirurgia di Kiev - e dalla nostra struttura di accoglienza, la Dacha".Lo fa sapere in una nota l'associazione Soleterre. "L'obiettivo è farli arrivare in sicurezza in Polonia, via Leopoli, dove stiamo continuando a garantire le cure a 36 piccoli pazienti", si legge nella nota della onlus, che rinnova la sua richiesta di donare fondi per "sostenere l'evacuazione, il trasporto dei bambini e la fornitura di farmaci negli ospedali". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Milano 1 mar. (Adnkronos) - "Lasta, i carri armati russi cominciano ad accerchiare la città, non c'è più tempo: abbiamo evacuato di urgenza 18oncogravi con le loro famiglie dai due ospedali di Kiev – rispettivamente dall'istituto dele dall'istituto di neurochirurgia di Kiev - e dalla nostra struttura di accoglienza, la Dacha".Lo fa sapere in una nota l'associazione. "L'obiettivo è farli arrivare in sicurezza in Polonia, via Leopoli, dove stiamo continuando a garantire le cure a 36 piccoli pazienti", si legge nella nota della onlus, che rinnova la sua richiesta di donare fondi per "sostenere l'evacuazione, il trasporto deie la fornitura di farmaci negli ospedali".

