Ucraina | scuola e università italiane si mobilitano per i profughi Dall’accoglienza ai finanziamenti per i ricercatori | le iniziative

"Siamo pronti ad accogliere nelle nostre aule bambini e ragazzi ucraini costretti a lasciare il loro Paese a causa della guerra". Ad aprire le scuole ai profughi che stanno arrivando anche in Italia è il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che durante il Consiglio dei ministri di ieri ha voluto dimostrare la solidarietà del mondo dell'educazione nei confronti delle vittime della guerra. Una dichiarazione, quella dell'esponente del governo, che si è fatta subito corale. Molti presidi hanno infatti già dato ai prefetti la disponibilità ad accogliere i bambini e le bambine in arrivo dall'Ucraina. Intanto, la ministra dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa proprio nella riunione da palazzo Chigi ha istituito un apposito fondo da 500mila euro per finanziare misure di sostegno per studenti, ricercatori e ...

