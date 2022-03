**Ucraina: Salvini, 'aiutare imprese e famiglie che si sacrificano per pace'** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - A causa delle sanzioni occorre "tirar fuori denaro contante per aiutare quelle imprese e quelle famiglie che si sacrificheranno per fermare la guerra". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, nella sua dichiarazione di voto al Senato sulla risoluzione presentata dalla maggioranza e da Fratelli d'Italia dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - A causa delle sanzioni occorre "tirar fuori denaro contante perquellee quelleche si sacrificheranno per fermare la guerra". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, nella sua dichiarazione di voto al Senato sulla risoluzione presentata dalla maggioranza e da Fratelli d'Italia dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

