Ucraina-Russia, ultime notizie sulla guerra: Mosca bombarda Kharkiv, colpita la torre della tv a Kiev (Di martedì 1 marzo 2022) Le news in diretta: la guerra è entrata in una nuova fase, più distruttiva. Mosca bombarda Kharkiv e invia centinaia di mezzi verso Kiev; si moltiplicano le notizie sull'utilizzo di bombe termobariche e a grappolo. Domani la ripresa dei negoziati. Il presidente Zelensky al Parlamento europeo: «Ogni giorno potrebbe essere l'ultimo» Leggi su corriere (Di martedì 1 marzo 2022) Le news in diretta: laè entrata in una nuova fase, più distruttiva.e invia centinaia di mezzi verso; si moltiplicano lesull'utilizzo di bombe termobariche e a grappolo. Domani la ripresa dei negoziati. Il presidente Zelensky al Parlamento europeo: «Ogni giorno potrebbe essere l'ultimo»

