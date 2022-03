Ucraina-Russia, ultime notizie sulla guerra: Kiev, aeroporto sotto tiro. La Turchia dice no alle sanzioni (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le news in diretta: la guerra è entrata in una nuova fase. Mosca ha colpito la torre della tv a Kiev, su cui stringe l’assedio, e bombarda Kharkiv. Si moltiplicano le notizie sull'utilizzo di bombe termobariche e a grappolo. Domani la ripresa dei negoziati. Il presidente Zelensky al Parlamento europeo: «Ogni giorno potrebbe essere l'ultimo» Leggi su corriere (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le news in diretta: laè entrata in una nuova fase. Mosca ha colpito la torre della tv a, su cui stringe l’assedio, e bombarda Kharkiv. Si moltiplicano lesull'utilizzo di bombe termobariche e a grappolo. Domani la ripresa dei negoziati. Il presidente Zelensky al Parlamento europeo: «Ogni giorno potrebbe essere l'ultimo»

