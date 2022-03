Ucraina-Russia, Ricciardi: “Servono grandi campagne vaccino Covid per profughi” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Come conciliare sicurezza anti-Covid in Italiae accoglienza verso i profughi della guerra tra Ucraina e Russia? “Con grandi campagne vaccinali all’arrivo, naturalmente se possibile nei punti di transito”, raccomanda Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato su RaiNews 24. “Queste popolazioni sono scarsamente vaccinate – ricorda il docente di Igiene all’università Cattolica -. Succede in Russia, ma succede in generale in tutti i Paesi dell’Est, dove la percentuale di copertura” vaccinale contro il coronavirus pandemico “non supera il 60%, quindi è chiaro che c’è bisogno di cautela. C’è bisogno di proteggere innanzitutto loro e poi naturalmente anche noi – avverte Ricciardi – ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Come conciliare sicurezza anti-in Italiae accoglienza verso idella guerra tra? “Convaccinali all’arrivo, naturalmente se possibile nei punti di transito”, raccomanda Walter, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato su RaiNews 24. “Queste popolazioni sono scarsamente vaccinate – ricorda il docente di Igiene all’università Cattolica -. Succede in, ma succede in generale in tutti i Paesi dell’Est, dove la percentuale di copertura” vaccinale contro il coronavirus pandemico “non supera il 60%, quindi è chiaro che c’è bisogno di cautela. C’è bisogno di proteggere innanzitutto loro e poi naturalmente anche noi – avverte– ...

