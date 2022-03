Ucraina-Russia prima guerra ‘social’ della storia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – e, per quanto riguarda il web, Kiev sembra ‘battere’ decisamente Mosca. Per la prima volta infatti una nazione in guerra, l’Ucraina, spopola letteralmente su tutte le piattaforme più note del mondo -da Instagram a Telegram, da Facebook a Twitter- con più profili, postando notizie, filmati, aggiornamenti 24 ore su 24. Risultato? Boom di accessi, milioni di followers, siti potentissimi ed elaborati che sembrano usciti più che dall’oggi, dal prossimo futuro. Basta infatti farsi un giro sulle piattaforme più note in Italia per scoprire qualcosa di più su questo fenomeno inedito e sorprendente. La nazione ha un sito ufficiale Twitter, ‘Ukraine’, che in pochi giorni è balzato ad avere oltre un milione e mezzo di utenti. Lì, con decine di tweet, viene dato un aggiornamento costante e molte notizie. Fioccano le esortazioni ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – e, per quanto riguarda il web, Kiev sembra ‘battere’ decisamente Mosca. Per lavolta infatti una nazione in, l’, spopola letteralmente su tutte le piattaforme più note del mondo -da Instagram a Telegram, da Facebook a Twitter- con più profili, postando notizie, filmati, aggiornamenti 24 ore su 24. Risultato? Boom di accessi, milioni di followers, siti potentissimi ed elaborati che sembrano usciti più che dall’oggi, dal prossimo futuro. Basta infatti farsi un giro sulle piattaforme più note in Italia per scoprire qualcosa di più su questo fenomeno inedito e sorprendente. La nazione ha un sito ufficiale Twitter, ‘Ukraine’, che in pochi giorni è balzato ad avere oltre un milione e mezzo di utenti. Lì, con decine di tweet, viene dato un aggiornamento costante e molte notizie. Fioccano le esortazioni ...

