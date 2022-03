Ucraina-Russia, Medvedev: “Guerre economiche? Spesso diventano reali” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “Non dimenticatevi che le Guerre economiche nella storia dell’umanità si sono Spesso trasformate in Guerre reali”, ha scritto il vice presidente del Consiglio di sicurezza in Russia, Dmitry Medvedev in un tweet tradotto anche in francese, riferendosi alle dichiarazioni di oggi del ministro delle Finanze Bruno Le Maire, per cui “contro la Russia è stata dichiarata una guerra economica”. “Fate attenzione alle vostre parole, messieurs”, aggiunge l’ex premier ed ex presidente. Il ministro Le Maire aveva detto questa mattina che la guerra economica e finanziaria contro la Russia “sarà totale”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “Non dimenticatevi che lenella storia dell’umanità si sonotrasformate in”, ha scritto il vice presidente del Consiglio di sicurezza in, Dmitryin un tweet tradotto anche in francese, riferendosi alle dichiarazioni di oggi del ministro delle Finanze Bruno Le Maire, per cui “contro laè stata dichiarata una guerra economica”. “Fate attenzione alle vostre parole, messieurs”, aggiunge l’ex premier ed ex presidente. Il ministro Le Maire aveva detto questa mattina che la guerra economica e finanziaria contro la“sarà totale”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

