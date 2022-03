Ucraina-Russia | la prima guerra cyber

Leggi su panorama

(Di martedì 1 marzo 2022) Anonymous scende in campo, il gruppo dicriminali Conti si schiera con il Cremlino, il ministro della trasformazione digitale ucraino lancia una campagna di reclutamentoe sul relativo canale Telegram si iscrivono in 130.000. Probabilmente altre centinaia di migliaia di persone, hacker o autoproclamatisi tali, stanno pensando di prendere posizione, e hanno intuito che è possibile partecipare attivamente allo scontro: questapossono anche non limitarsi a guardarla alla televisione. La nostra incapacità di comprendere che quanto accade oltre uno schermo può avere conseguenze nel mondo reale si mostra oggi in tutta la sua assurdità. Sospetto che molti aspiranti «guerrieri» abbiano la sensazione di poter prendere parte a un nuovo video gioco iper-realistico, comodamente seduti di fronte a un ...