Ucraina | raccolta generi di prima necessità e medicinali nella sede dell’Ordine dei giornalisti della Campania

La sede dell'Ordine dei giornalisti della Campania in via Cappella Vecchia 8-B a Napoli (ore 9-18) è centro di raccolta di generi di prima necessità, medicinali, acqua e coperte da destinare, d'intesa con la Croce Rossa, al popolo e ai profughi ucraini. Un'iniziativa concordata con la Fiddoc (federazione italiana donne commercialiste), con Casagit salute (società di mutuo soccorso dei giornalisti) e con la Consulta delle professioni della Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

