Ucraina | ospitalità e adozione dei minori orfani | mozione di FdI in Consiglio regionale del Veneto

Una mozione di FdI per i bambini orfani dell'Ucraina. «Ho presentato in Consiglio regionale del Veneto come primo firmatario, una mozione che impegna la Regione ad attivarsi per garantire ospitalità ai minori orfani ucraini dopo l'invasione militare russa del 24 febbraio scorso, e per semplificare l'iter di adozione degli stessi». Così in una nota il consigliere regionale Tommaso Razzolini del gruppo consiliare Fratelli d'Italia. «La mozione presentata in Consiglio Veneto nasce dalla constatazione della drammatica situazione conseguente all'invasione militare russa ai danni dell'Ucraina – dichiara Razzolini –

