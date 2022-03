Ucraina, ora è allarme di guerra nucleare: che fare per dare voce alla diplomazia? (Di martedì 1 marzo 2022) Queste ore drammatiche di guerra in Ucraina ricordano i momenti, quasi esattamente 60 anni fa, della crisi dei missili seguita alla fallita invasione americana della Baia dei Porci a Cuba, il mondo fu a un soffio dal conflitto nucleare globale e tutto si risolse solo dopo un duro negoziato, durato settimane, tra il leader sovietico Nikita Krusciov e il presidente americano John F. Kennedy. Allora nel confronto tra Stati Uniti e Urss il catalizzatore fu il comunista Fidel Castro, oggi in Ucraina è il conservator-populista Volodymyr Zelensky, eletto alla presidenza perché celebre divo televisivo. Fatto sta che l’allarme nucleare di queste ore è altrettanto drammatico e reale di quello che spaventò il mondo nel 1962, infatti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Queste ore drammatiche diinricordano i momenti, quasi esattamente 60 anni fa, della crisi dei missili seguitafallita invasione americana della Baia dei Porci a Cuba, il mondo fu a un soffio dal conflittoglobale e tutto si risolse solo dopo un duro negoziato, durato settimane, tra il leader sovietico Nikita Krusciov e il presidente americano John F. Kennedy. Allora nel confronto tra Stati Uniti e Urss il catalizzatore fu il comunista Fidel Castro, oggi inè il conservator-populista Volodymyr Zelensky, elettopresidenza perché celebre divo televisivo. Fatto sta che l’di queste ore è altrettanto drammatico e reale di quello che spaventò il mondo nel 1962, infatti ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #28febbraio #RussiaUkraineWar #Russia #Ucraina cominciamo dal fronte diplomatico sul fiume Prypiat si incontrano le… - andreapurgatori : #Zelensky accetta di negoziare con #Putin sul confine con la #Bielorussia. Per ora la diplomazia segreta ha funzion… - andreapurgatori : NEGOZIAZIA. #Putin chiede neutralità #Ucraina. E #UE frena su adesione #Kiev (in qualche modo una risposta). Putin… - montwolf : RT @ingcaustico: Giusto perché si sappia: in Ucraina c'è la guerra da 8 anni e un colpo di stato architettato dalla UE... e non ve ne è mai… - FormulaPassion : #F1 | Gli organizzatori della gara di Sochi auspicano che l'evento possa svolgersi regolarmente -