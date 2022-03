Ucraina: Ok Senato risoluzione maggioranza-Fdi con 244 sì (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Con 244 sì, 13 no e 3 astenuti il Senato ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza e da Fratelli d'Italia sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla crisi Ucraina. Respinte le altre quattro risoluzioni, che hanno ottenuto, rispettivamente, 12, 14, 11, 12 voti a favore; 236, 239, 241, 238 contrari; 7, 3, 5, 6 astenuti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Con 244 sì, 13 no e 3 astenuti ilha approvato lapresentata dallae da Fratelli d'Italia sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla crisi. Respinte le altre quattro risoluzioni, che hanno ottenuto, rispettivamente, 12, 14, 11, 12 voti a favore; 236, 239, 241, 238 contrari; 7, 3, 5, 6 astenuti.

