**Ucraina: mozione unitaria, 'raccogliere aspirazione europea Kiev'** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Il Senato impegna il governo a "raccogliere l'aspirazione europea dell'Ucraina, rafforzando in ogni campo la cooperazione UE-Ucraina". Lo prevede la mozione unitaria in Senato sulla guerra in Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Il Senato impegna il governo a "l'dell'Ucraina, rafforzando in ogni campo la cooperazione UE-Ucraina". Lo prevede lain Senato sulla guerra in Ucraina.

Advertising

Davide : Spiace per i compagni della mozione «né con Putin né con la NATO», ma Zelensky ha chiesto aiuto all’estero per, cit… - Consiglioveneto : Razzolini (FdI): “Invasione Russa all’#Ucraina, ospitalità e adozione dei minori orfani in una mozione di FdI in Co… - salvini_giacomo : Anche Fratelli d’Italia ha sottoscritto la mozione di maggioranza sulla crisi in Ucraina - TV7Benevento : Ucraina: mozione unitaria, 'invasione russa ingiustificata e illegittima' - - TV7Benevento : Ucraina: mozione unitaria, 'esigere immediata cessazione operazioni russe e ritiro militari' -… -