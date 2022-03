Ucraina: mozione unitaria, 'esigere immediata cessazione operazioni russe e ritiro militari' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Il Senato impegna il governo a "esigere dalle Autorità russe l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina". Lo prevede la mozione unitaria in Senato. Inoltre, nel testo si chiede di "sostenere ogni iniziativa multilaterale e bilaterale utile ad una de-escalation militare e alla ripresa di un percorso negoziale tra Kiev e Mosca, anche raccogliendo la disponibilità della Santa Sede a svolgere un'opera di mediazione" e "attivare le misure necessarie a preservare le infrastrutture strategiche del Paese da eventuali ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Il Senato impegna il governo a "dalle Autoritàl'dellebelliche e ildi tutte le forzeche illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'". Lo prevede lain Senato. Inoltre, nel testo si chiede di "sostenere ogni iniziativa multilaterale e bilaterale utile ad una de-escalation militare e alla ripresa di un percorso negoziale tra Kiev e Mosca, anche raccogliendo la disponibilità della Santa Sede a svolgere un'opera di mediazione" e "attivare le misure necessarie a preservare le infrastrutture strategiche del Paese da eventuali ...

Advertising

Davide : Spiace per i compagni della mozione «né con Putin né con la NATO», ma Zelensky ha chiesto aiuto all’estero per, cit… - Consiglioveneto : Razzolini (FdI): “Invasione Russa all’#Ucraina, ospitalità e adozione dei minori orfani in una mozione di FdI in Co… - salvini_giacomo : Anche Fratelli d’Italia ha sottoscritto la mozione di maggioranza sulla crisi in Ucraina - TV7Benevento : Ucraina: mozione unitaria, 'invasione russa ingiustificata e illegittima' - - TV7Benevento : Ucraina: mozione unitaria, 'esigere immediata cessazione operazioni russe e ritiro militari' -… -