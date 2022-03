**Ucraina: mozione maggioranza, 'armi al popolo ucraino per diritto legittima difesa'** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - Il Senato impegna il governo a "assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché - tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati - la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione". Lo si legge nella mozione di maggioranza che verrà messa al voto in Senato dopo l'intervento del premier Draghi sulla guerra in Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - Il Senato impegna il governo a "assicurare sostegno e solidarietà ale alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché - tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati - la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare ilallae di proteggere la sua popolazione". Lo si legge nelladiche verrà messa al voto in Senato dopo l'intervento del premier Draghi sulla guerra in Ucraina.

