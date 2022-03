Ucraina | Ministro sport russo | “Discriminazione degli atleti | difenderemo nostre posizioni”

(Di martedì 1 marzo 2022) Ildello, Oleg Matytsin, dopo la riunione finale del collegio del suo Ministero, ha espresso una chiara presa di posizione nei confronti dell’esclusione della Russia dagli eventi mondiali: “Tutti capiscono che lo sviluppo dellomondiale è impossibile senza la Russia. Analizzeremo le prese di posizione di FIFA e UEFA, valutare le basi legali per prendere una decisione. E dopo, faremo tutto il possibile per proteggere i nostri interessi”. “lee proteggeremo gli interessirussi e il loro diritto a partecipare alle competizioni, perché, dal nostro punto di vista, il principio di base dell’Olimpismo è stato violato: si tratta di pari diritti per gli ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Il presidente Zelensky ha annunciato la creazione di una nuova unità denominata 'Legione internazionale'… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Decine di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi del… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Le squadre russe di allerta dei posti di comando della Forza missilistica strategica e le flotte del nor… - Parpiglia : RT @SkyTG24: Decine di diplomatici europei e americani, che stavano seguendo la conferenza sul disarmo a #Ginevra, hanno lasciato la sala q… - ezechiela66 : RT @SkyTG24: Decine di diplomatici europei e americani, che stavano seguendo la conferenza sul disarmo a #Ginevra, hanno lasciato la sala q… -

Guerra, i diplomatici boicottano il discorso di Lavrov Durante il discorso di Sergey Lavrov,degli Esteri russo , in occasione della Conferenza Onu sul disarmo, i rappresentanti dell'Europa ...Se Mantovani guarda al breve periodo, ildell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, si dice ... Ma c'è anche chi punta a cambiare le carte in tavola: "La guerra russo -ha messo in evidenza ...Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio Roma, 1 mar. (LaPresse) – “Continuiamo a lavorare a una soluzione pacifica” in Ucraina “e allo… Leggi ...L'Unione europea vuole il suo esercito. La Nato continua a rappresentare, con gli eserciti dei Paesi che la compongono e sotto la leadership americana, l’elemento centrale e a ...