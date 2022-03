Ucraina, Malinovskyi: 'La comunità calcistica fermi il massacro' (Di martedì 1 marzo 2022) "Lanciamo un appello alla comunità calcistica, a chi è unito dall'amore per questo gioco: ogni tifoso, ogni calciatore, ogni allenatore, ogni dirigente. Ci appelliamo a voi per spiegare al mondo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) "Lanciamo un appello alla, a chi è unito dall'amore per questo gioco: ogni tifoso, ogni calciatore, ogni allenatore, ogni dirigente. Ci appelliamo a voi per spiegare al mondo ...

Advertising

SkySport : Miranchuk e Malinovskyi, diversi ma uguali: amici in gol contro la guerra in Ucraina #SkySport #Miranchuk… - rtl1025 : ?????#Malinovskyi, impegnato nella sfida #OlympiacosAtalanta, ha rivolto un messaggio relativo al… - sportface2016 : +++#OlympiacosAtalanta, #Malinovskyi segna e mostra la maglietta 'No guerra in #Ucraina'+++#UEL #RussiaUkraineConflict - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UCRAINA - Malinovskyi: 'La comunità calcistica fermi il massacro' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UCRAINA - Malinovskyi: 'La comunità calcistica fermi il massacro' -