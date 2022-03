Ucraina, l’ex arbitro Luci arrivato a Firenze: “Ero lì per lavoro, ce la siamo visti brutta” (Di martedì 1 marzo 2022) Luciano Luci è atterrato quest’oggi all’aeroporto di Firenze in arrivo da Kiev. l’ex arbitro italiano si trovava nella capitale Ucraina per svolgere il ruolo di designatore nel massimo campionato ucraino, ha raccontato le sensazioni provate in questi giorni: “La prima cosa che voglio dire è gloria all’Ucraina e gloria agli eroi ucraini. Mercoledì scorso dormivo alle 5 di mattina ed ho sentito uno scoppio, ho pensato fosse un compleanno perché gli ucraini di solito quando lo festeggiano fanno i fuochi d’artificio. Allora sono andato in terrazza a fumare una sigaretta ed ho sentito un altro scoppio. A questo punto ho visto le fiamme salire dall’aeroporto di Boryspil dove era stato colpito il radar con dei missili che venivano dal mar Nero. Ho deciso ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022)anoè atterrato quest’oggi all’aeroporto diin arrivo da Kiev.italiano si trovava nella capitaleper svolgere il ruolo di designatore nel massimo campionato ucraino, ha raccontato le sensazioni provate in questi giorni: “La prima cosa che voglio dire è gloria all’e gloria agli eroi ucraini. Mercoledì scorso dormivo alle 5 di mattina ed ho sentito uno scoppio, ho pensato fosse un compleanno perché gli ucraini di solito quando lo festeggiano fanno i fuochi d’artificio. Allora sono andato in terrazza a fumare una sigaretta ed ho sentito un altro scoppio. A questo punto ho visto le fiamme salire dall’aeroporto di Boryspil dove era stato colpito il radar con dei missili che venivano dal mar Nero. Ho deciso ...

Advertising

marcodimaio : Sulla guerra in Ucraina sentiamo spesso dire: “Sì la Russia e Putin, però la NATO si è allargata troppo”. Ebbene,… - MediasetTgcom24 : Kiev: esercito russo ha preso il controllo dell'ex centrale di Chernobyl #russia #guerra #ucraina #putin #usa… - McFaul : L'ex ambasciatore Usa: «Putin non ragiona come noi. Vuole mostrare che i regimi vincono» - roberto_onano : RT @MT_Meli_: Non ho ancora trovato qualcuno in grado di spiegarmi perché, citando la narrazione, l’Ucraina abbia il diritto di autodetermi… - sportface2016 : #Ucraina, l'ex arbitro #Luci arrivato a #Firenze: 'Ero lì per lavoro, ce la siamo visti brutta' -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina l’ex L'Ucraina chiama Abramovich: l'ex patron del Chelsea accetta di mediare nei negoziati RaiNews