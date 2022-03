Ucraina: le truppe bielorusse sono entrare nel Paese (Di martedì 1 marzo 2022) Continuano gli scontri in Ucraina. Secondo quanto riferito, le truppe bielorusse sono entrare in Ucraina per dare supporto alla Russia. Mosca ha affermato che la Russia proseguirà l’offensiva fino a quando non avrà raggiunto tutti gli obiettivi. Guerra Russia-Ucraina: le truppe bielorusse sono entrate in Ucraina? Secondo quanto riferito dal canale ufficiale del parlamento ucraino, Leggi su periodicodaily (Di martedì 1 marzo 2022) Continuano gli scontri in. Secondo quanto riferito, leinper dare supporto alla Russia. Mosca ha affermato che la Russia proseguirà l’offensiva fino a quando non avrà raggiunto tutti gli obiettivi. Guerra Russia-: leentrate in? Secondo quanto riferito dal canale ufficiale del parlamento ucraino,

Advertising

Agenzia_Ansa : La presidente della Commissione europea Von der Leyen chiede alla Russia di ritirare immediatamente le sue truppe d… - rtl1025 : ?? L'#Ucraina chiede il 'cessate il fuoco immediato' e il ritiro delle truppe russe. Lo afferma la presidenza #UkraineRussiaWar - Adnkronos : Guerra #Ucraina-Russia, von der Leyen: 'Mosca ritiri ora truppe'. - rossettoemalibu : l'alternativa sarebbe mandare truppe nato in ucraina e fare iniziare la 3 guerra mondiale, se non fosse che putin n… - SoniaSamoggia : RT @GiovaQuez: Stoltenberg (Nato): 'Non cerchiamo lo scontro con la Russia ma devono cessare le ostilità, ritirare le loro truppe dall'Ucra… -