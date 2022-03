Ucraina, l'attacco alla tv russa colpisce il memoriale dello sterminio. Zelensky: 'Che senso ha ripetere mai più? La storia si ripete' (Di martedì 1 marzo 2022) Volodomyr Zelensky si rivolge al mondo: 'Che senso ha ripetere mai più per 80 anni, se quando cade la bomba su Babyn Yar , il mondo resta in silenzio? Almeno altre 5 vite perse . La storia si ripete .. Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022) Volodomyrsi rivolge al mondo: 'Chehamaiper 80 anni, se quando cade la bomba su Babyn Yar , il mondo resta in silenzio? Almeno altre 5 vite perse . Lasi..

