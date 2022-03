Ucraina | la Russia bombarda torre tv di Kiev e piazza Libertà a Kharkiv Truppe a Kherson Cina «deplora» la guerra

(Di martedì 1 marzo 2022) Suonano le sirene in diverse città, un convoglio militare russo di 64 km si dirige verso. Putin: possiamo compensare le sanzioni. Circondata la città di, nel sud del Paese.ta. Nel Nord est almeno 70 soldati ucraini uccisi in un attacco dell’artiglieria russa nella base militare di Okhtyrka. Telefonata fra il ministro degli Esteri ucraino Kuleba e il suo corrispettivo cinese Wang Yi

... ma la Cnn due giorni fa ha documentato con un video la presenza di un lanciatore di razzi multipli termobarici nei pressi di Belgorod , in, vicino al confine con l'. Il lanciarazzi ...Poche ore dopo il primo incontro tra le delegazioni di, Mosca ha intensificato l'offensiva militare. Le sirene antiaeree hanno squarciato la notte di molte città ucraine, Kiev compresa. Una colonna di mezzi russi lunga oltre 60 chilometri ...Mosca intensifica l'offensiva in Ucraina e andrà avanti "fino al raggiungimento degli obiettivi". E mentre un convoglio di blindati di più di 60 chilometri marcia su Kiev, le forze armate russe colpis ...Dragi rassicura sul fatto che al momento non ci sono segnali di un'interruzione delle forniture di gas dalla Russia ...