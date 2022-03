Ucraina, la paura nei messaggi del soldato russo alla madre: “Ci avevano detto che ci avrebbero accolto” (Di martedì 1 marzo 2022) Se l’avanzata dei russi in Ucraina nei giorni scorsi non è stata potente e fulminea come forse Vladimir Putin si aspettava è anche perché, se in Ucraina c’è un popolo che ha molto per cui reagire e combattere -e da difendere-, sui carri armati russi ci sono, né più né meno, dei soldati. Come tali, in molti casi non avevano previsto di essere nel bel mezzo di una guerra: questo quantomeno è quello che appare da uno scambio di messaggi tra un soldato russo rimasto ucciso e sua madre, letti dall’ambasciatore ucraino Sergiy Kyslytsya alle Nazioni Unite, per dimostrare il vero volto di un conflitto voluto da pochi e subito da moltissimi. Russia, i messaggi della madre: “Stai davvero facendo le esercitazioni?” Da qualche parte, in ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022) Se l’avanzata dei russi innei giorni scorsi non è stata potente e fulminea come forse Vladimir Putin si aspettava è anche perché, se inc’è un popolo che ha molto per cui reagire e combattere -e da difendere-, sui carri armati russi ci sono, né più né meno, dei soldati. Come tali, in molti casi nonprevisto di essere nel bel mezzo di una guerra: questo quantomeno è quello che appare da uno scambio ditra unrimasto ucciso e sua, letti dall’ambasciatore ucraino Sergiy Kyslytsya alle Nazioni Unite, per dimostrare il vero volto di un conflitto voluto da pochi e subito da moltissimi. Russia, idella: “Stai davvero facendo le esercitazioni?” Da qualche parte, in ...

