Ucraina, La Marca: azioni Ue ben viste da italiani Nord America (Di martedì 1 marzo 2022) Come stanno vivendo i cittadini di origine italiana residenti nel Nord America questa situazione di guerra in Europa causata dall'invasione russa dell'Ucraina? Askanews lo ha chiesto a Francesca La ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Come stanno vivendo i cittadini di origine italiana residenti nelquesta situazione di guerra in Europa causata dall'invasione russa dell'? Askanews lo ha chiesto a Francesca La ...

Advertising

gianni_marca : RT @demagistris: La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Europa un… - tribuna_treviso : I PROFUGHI / Famiglia di Kiev accolta a Codognè, nella Marca. Nel pomeriggio, la telefonata all'amico che sta comba… - tribuna_treviso : LA MARCA PER L'UCRAINA / La comunità ucraina sta lavorando incessantemente per inviare al confine con la Polonia ve… - alucheroni : RT @tribuna_treviso: LA MARCA PER L'UCRAINA / Il prefetto di Treviso spiega come ci si sta organizzando per offrire accoglienza ai primi pr… - tribuna_treviso : LA MARCA PER L'UCRAINA / Il prefetto di Treviso spiega come ci si sta organizzando per offrire accoglienza ai primi… -