Ucraina, la finanza va da sempre a braccetto con la guerra: chissà se raggiungerà i suoi obiettivi (Di martedì 1 marzo 2022) “La finanza non è che la continuazione della guerra con altri mezzi. La finanza non è, dunque, soltanto un atto di guerra, ma un vero strumento di guerra, un seguito del processo bellico, una sua continuazione con altri mezzi”. È questa la banale parafrasi dell’arcinoto pensiero di un generale prussiano, Carl von Clausewitz, autore del celeberrimo trattato di strategia militare Della guerra (1832). E questa frase potrebbe tracciare una affresco realistico della risposta dell’Occidente – figura mitologica piuttosto che entità politica – alla guerra “impensabile” che sta sconvolgendo la rete idrografica più placida del mondo, quella del fiume Dnieper; il fiume Boristene degli antichi romani, dal nome di un’antica colonia greca situata nei pressi della foce. “D’ora in poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “Lanon è che la continuazione dellacon altri mezzi. Lanon è, dunque, soltanto un atto di, ma un vero strumento di, un seguito del processo bellico, una sua continuazione con altri mezzi”. È questa la banale parafrasi dell’arcinoto pensiero di un generale prussiano, Carl von Clausewitz, autore del celeberrimo trattato di strategia militare Della(1832). E questa frase potrebbe tracciare una affresco realistico della risposta dell’Occidente – figura mitologica piuttosto che entità politica – alla“impensabile” che sta sconvolgendo la rete idrografica più placida del mondo, quella del fiume Dnieper; il fiume Boristene degli antichi romani, dal nome di un’antica colonia greca situata nei pressi della foce. “D’ora in poi ...

