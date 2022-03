Ucraina, la colonna di mezzi militari russi lunga 60 km diretta a Kiev. Capitale sotto attacco – Le foto (Di martedì 1 marzo 2022) Un convoglio di mezzi militari russi lungo 60 km sta marciando verso la Capitale dell’Ucraina Kiev, nel frattempo colpita dai bombardamenti. Gli abitanti si sono precipitati nei rifugi. Secondo i parlamentari ucraini dopo i negoziati al confine tra la Bielorussia e l’Ungheria gli attacchi aerei di Mosca sono ripresi in modo più pesante. La Casa Bianca sta monitorando la situazione, mentre aumentano le vittime civili del conflitto. E il sindaco di Kiev avverte: non possiamo resistere a lungo. 4,44 – Kiev sotto attacco Il sindaco della Capitale Ucraina Vitali Klitschko ha detto che Kiev è sotto attacco e non ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) Un convoglio dilungo 60 km sta marciando verso ladell’, nel frattempo colpita dai bombardamenti. Gli abitanti si sono precipitati nei rifugi. Secondo i parlamentari ucraini dopo i negoziati al confine tra la Bieloa e l’Ungheria gli attacchi aerei di Mosca sono ripresi in modo più pesante. La Casa Bianca sta monitorando la situazione, mentre aumentano le vittime civili del conflitto. E il sindaco diavverte: non possiamo resistere a lungo. 4,44 –Il sindaco dellaVitali Klitschko ha detto chee non ...

