Ucraina | la cantante ritirata da Eurovision | “Putin come Hitler | fermiamolo o arriverà da voi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “sta parlandoe non si fermerà all’. Credetemi. Un giorno questo maledetto, spero mai, potrà arrivare a casa vostra. Ecco perché tutti noi ed il mondo intero dobbiamo fermare questo signore. È malato”. Alina Pash, una delle più famose cantanti ucraine, ha le idee chiare su cosa sia in gioco nel suo Paese e in un’intervista all’Adnkronos spiega di non avere alcun “rammarico” per aver deciso di non partecipare all’Song Contest in programma a Torino, sottolineandoadesso insi stia “scrivendo la storia”. Il mese scorso aveva suscitato scalpore la sua decisione di non prendere parte all’evento al quale avrebbe avuto diritto di partecipare in qualità di vincitrice del Vidbir 2022 (una sorta di Sanremo ...